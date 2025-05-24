Adana Kozan Belediye Başkanı Mustafa Atlı gençlerle bir araya gelirken," Onların fikirleriyle yol yürümek bizim için kıymetli,gençlerin sesi her zaman yankı bulacak"dedi.

Kozan Belediye Başkanı Mustafa Atlı, belediye sinema salonunda gençlerle bir araya geldi. Kozan Cumhuriyet Başsavcısı Yunus Fırat, İlçe Jandarma Komutanı Nuh Anacık, İlçe Emniyet Müdürü Fatih Alptekin, İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Kürşat Gültekin’in de katılımcı olduğu programda gençler beklenti ve taleplerini anlattı. Başkan Atlı, Kozanlı gençlerle yapılan anket çalışmasında birinci çıkan sanatçı Sefo’nun 2 Haziran Kurtuluş Bayramı’nda sahne alacağını söyledi.

Gençlerin tarih bilincini güçlendirmek amacıyla ilçede derece yapan başarılı öğrencilere ücretsiz Çanakkale gezisi düzenleneceğini aktaran Başkan Atlı, Kozan Belediyesi tarafından yeri temin edilen yeni ve modern bir kütüphane yapılacağını, ayrıca yeni eğitim döneminde hizmete girecek olan, eski belediye binasında oluşturulan etüt merkeziyle ilgili bilgi paylaştı.

Gençlerle kentin geleceğini inşa edeceklerine değinen Atlı " Gençler bu şehrin yarını değil, bugünü. Onların fikirleriyle yol yürümek bizim için kıymetli. Kozan’da gençlerin sesi her zaman yankı bulacak" dedi.

Programda yurt genelindeki yarışmalara katılmak için destek isteyen gençlere, maddi manevi destek sözü verildi.