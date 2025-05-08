Karabük Üniversitesinde (KBÜ) bu yıl ilki düzenlenen Öğrenci Kulüpleri Şenliği başladı.

Şenlikte konserlerden tiyatroya, yarışmalardan halk oyunlarına kadar pek çok etkinlik yer alıyor.

Karabük Üniversitesinde birincisi düzenlenen"Öğrenci Kulüpleri Şenliği"nin açılışı;Rektör Prof. Dr. Fatih Kırışık, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. İsmail Rakıp Karaş ve Prof. Dr. Hasan Solmaz, Genel Sekreter Lütfü Köm, akademik ve idari personel ile öğrencilerin yoğun katılımıyla gerçekleştirildi.

Etkinliğin açılış konuşmasını yapan Rektör Prof. Dr. Fatih Kırışık, öğrenci kulüplerinin üniversite kültürünün merkezinde yer aldığını belirterek, "Öğrencilerimizin aktif olması, etkinliklerini Türkiye ve dünya çapında sergilemesi bizim için son derece önemli. Bu faaliyetleri sistematik şekilde planlıyor ve öğrenci kulüplerimizle birlikte hayata geçiriyoruz." dedi.