Antalya Büyükşehir Belediyesi Balbey Mahallesi 1. Etap Kentsel Dönüşüm Projesi’nde çalışmalar yeniden başladı. Projeye engel olan yapıların kamulaştırılarak yıkılmasının ardından şehrin yeni cazibe merkezi olacak bölgede inşaat faaliyetleri hızlandı.

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek’in planlı, kurallı ve kimlikli bir kent hedefi doğrultusunda kentsel yenileme projesi uygulanan Balbey Mahallesi’nde Büyükşehir Belediyesi, mahalle halkıyla uzlaştı ve inşaat sözleşmelerin imzalanmasının ardından çözüme kavuşmuş, ilk kazma vurularak inşaat çalışmaları başlamıştı. Yenileme projesinde, kamulaştırmanın tamamlanmasıyla projeye engel yapıların yıkımı yapıldı ve sonrasında da ihale süreci tamamlandı. Büyükşehir Belediye şirketi ANTEPE AŞ tarafından uygulanan proje ile yeniden çalışmalara başlandı.

Çalışmalar hakkında bilgi veren ANTEPE İnşaat Teknik İşler Genel Müdür Yardımcısı Tunahan Kara, projenin yapımına engel olan yapıların kamulaştırma işlemlerinin Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından tamamlanarak, kamulaştırılan yapıların yıkımının tamamlandığını söyledi. Kentsel yenileme projesi uygulanan Balbey Mahallesi’nde inşaat faaliyetlerine başlandığını aktaran Tunahan Kara, "Çevresiyle birlikte 4 bin metrekare alanda, 9 bin metrekare inşaat alanına sahip bu etabın maliyeti yaklaşık 250 milyon lira. Kasım 2024 tarihinde ANTEPE tarafından yapılan ilk ihalede katılım sağlanmaması süreci biraz uzattı. Mart ayı içerisinde ikinci ihaleyi yüklenici firmanın almasıyla Nisan ayı içerisinde çalışmalara hızla başladık" diye konuştu.