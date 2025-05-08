Şanlıurfa’nın Hilvan ve Birecik ilçelerinde arazide kaybolan 26 büyük ve küçükbaş hayvan jandarma ekipleri tarafından bulunarak sahiplerine teslim edildi.

Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa’nın Hilvan ve Birecik ilçelerinde H.A. ve M.K. isimli şahıslara ait 12 büyükbaş ve 14 küçükbaş hayvan arazide kayboldu. Hayvanlarını bulunmayan şahıslar, durumu jandarma ekiplerine bildirdi. Her iki bölgeye giden jandarma ekipleri, kırsal alanda arama ve tarama faaliyeti başlattı. Yapılan çalışmalar neticesinde hayvanlar, kayboldukları bölgenin uzağında bulundu.

Toplanan hayvanlar, sahiplerine teslim edildi.