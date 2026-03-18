Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Kasım Gülpınar, iftar programında ilçe belediye başkanları ve büyükşehir belediye meclis üyeleriyle bir araya geldi.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Millet Bahçesi'nde düzenlenen programa, Gülpınar'ın yanı sıra Akçakale Belediye Başkanı Abdulhakim Ayhan, Ceylanpınar Belediye Başkanı Uğur Kahraman, Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş, Hilvan Belediye Başkanı Serhan Paydaş, Karaköprü Belediye Başkanı Nihat Çiftçi, Viranşehir Belediye Başkanı Serhat Dicle İnan ile büyükşehir belediye meclis üyeleri katıldı. Ramazan ayının manevi atmosferinde gerçekleşen buluşmada; birlik, beraberlik ve kardeşlik mesajları verildi. Katılımcılar, şehrin geleceğine yönelik görüş alışverişinde bulunarak dayanışma vurgusu yaptı. Programın sonunda ilçe belediye başkanları ve meclis üyeleri, düzenlenen iftar programından dolayı Başkan Gülpınar'a teşekkür etti.