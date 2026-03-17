Şanlıurfa etkili olan yoğun yağışlar, Suruç ilçesinde tarlaları adeta göle çevirdi. Dört tarafı sularla kaplanan kırsal mahalleler ise adeta adaya döndü.

Şanlıurfa'da bu yıl yoğun bir şekilde etkili olan yağışlar nedeniyle Suruç ilçesinde tarlalar su altında kaldı. İlçeye bağlı kırsal Özgören Mahallesi'nde yüzlerce dekar buğday ekili tarım arazisi suyla kaplandı. İddiaya göre, bölgede yeterli drenaj kanalının bulunmaması, yağmur sularının tarlalarda birikmesine neden oldu. Her iki tarafı suyla kaplı yolu kullanarak evlerine giden vatandaşlar, adeta bir adada yaşıyor.

Çiftçi endişeli

Yağışların ardından oluşan su birikintileri nedeniyle birçok tarla göle dönerken, çiftçiler ürünlerinin zarar görmesinden endişe duyduklarını ifade etti. Tarım arazilerinde oluşan su baskınının özellikle yeni gelişme dönemindeki buğday ekili alanları olumsuz etkilediği belirtildi.

Drenaj kanalı şart

Mahalle sakinleri ve üreticiler, benzer durumların tekrar yaşanmaması için bölgede drenaj kanallarının açılması ve altyapı çalışmalarının yapılmasını talep etti. Çiftçiler, yetkililerin bölgede inceleme yaparak gerekli önlemleri almasını beklediklerini dile getirdi. Arazisinde devasa bir göl oluşan Mehmet Bulut, 'Tarlalarımız sular altında kaldı. Hepsine de buğday ekmişiz. Tohum, gübre ve mazotu borç aldık. Parayı nereden getirip ödeyeceğiz bilmiyorum' dedi.

Arazisinde göl oluşan Abdullah Aslan da zararlarının büyük olduğunu ve yetkililerin bu soruna bir çare bulmasını istedi.

Drenaj kanallarının en kısa zamanda yapılması gerektiğini söyleyen Ziraat Teknikeri Abdurrahman Aydoğdu, 'Burada drenaj kanalları olmadığı için sular tarlalarda birikiyor, göller oluşuyor. Bu da ciddi zararlara neden oluyor, çünkü çiftçi tohumu, gübreyi, ilacı borç ile alıyor. Eğer bu ürünler olmasa çiftçi borcunu ödeyemez' diye konuştu.