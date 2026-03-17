Muğla'nın Yatağan ilçesinde 21 yıl önce çalınan traktör, Van'ın Edremit ilçesinde jandarma ekipleri tarafından bulunurken, traktör sahibine teslim edildi.

Edinilen bilgiye göre, Yatağan Elmacılar Mahallesi'nde Yusuf Koca'ya ait traktör 2005 yılında çalındı. O dönem yapılan çalışmalarda traktör bulunamadı. 21 yıl aranın ardından sevindiren haber Van'ın Edremit ilçesinden geldi. Edremit'te görev yapan Atlı Jandarma Timi devriye sırasında traktörün plakasını sorguladı. Yapılan sorgulamada plakanın başka bir araca ait olduğu belirlendi. Motor ve şasi numarası üzerinde yapılan incelemede aracın çalıntı araç olduğu tespit edilerek sahibine ulaşıldı. Traktörün Muğla'nın Yatağan ilçesi Elmacılar Mahallesi'nde 76 yaşındaki Yusuf Koca'ya ait olduğu belirlenerek kendisine haber verildi. Yusuf Koca'nın torunu İsmail Küçük Van'a giderek traktörü jandarma ekiplerinden teslim aldı.

21 yıl sonra bulunan traktörüne kavuşan ve adeta bayram hediyesi alan Yusuf Koca jandarma ekiplerine teşekkür etti.