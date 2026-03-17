Batman İl Jandarma Komutanlığı, 26 Şubat-15 Mart 2026 tarihleri arasında düzenlediği operasyonlarla adaletten kaçan şahıslara darbe vurdu.

İl merkezi ve ilçelerde yürütülen titiz çalışmalar sonucunda, çeşitli suçlardan haklarında 1 ila 10 yıl arasında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 42 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen şahıslar, tutuklanarak Batman ve Beşiri Kapalı Ceza İnfaz Kurumlarına gönderildi. Yetkililer, şehrin huzur ve güvenliği için suç ve suçluyla mücadelenin kararlılıkla süreceğini belirtti.