Şanlıurfa'da Balıklıgöl Platosu içerisinde yer alan Halil-ür Rahman (Dergah) Camii, kentin en yoğun ve en eski ibadethanesi olarak asırlara meydan okuyor.

Tam tarihi bilinmemekle beraber Meryem Ana Kilisesi olarak kayıtlara geçen ve Abbasi Halifesi Memun tarafından 813-833 yılları arasında camiye dönüştürülen daha sonraki yıllarda Selahattin Eyyubi'nin yeğeni El Melik'ül Eşref Muzafferüddin Musa ile Kanuni Sultan Süleyman tarafından restore edilerek bugüne kadar ulaşan Balıklıgöl Platosu içerisindeki Halil-ür Rahman Cami, Ramazan ayında on binlerce kişi tarafından ziyaret edildi. Kayıtlara göre bin 200 yıllı aşkın tarihi ile asırlara meydan okuyan ibadethane, kentte gelen yerli ve yabancı ziyaretçilerin uğrak noktası olmaya devam ediyor. Kandil ve özel günlerde cami içerisinde namaz kılmak için yer bulamayan vatandaşlar, avluda serilen hasırlar üzerinde ibadetlerini gerçekleştiriyor.

'Buraya geldiğimde evladımı malımı mülkümü unutuyorum'

Dergah Camisi cemaatinden Mehmet Demir, camiye geldiğinde, heyecanının arttığını, stresinin azaldığını belirterek, 'Buraya geldiğimde her şeyi bırakıp Allah'a teslim oluyorum. Canı gönülden Allah'a teslim oluyorum' dedi.

Kırsaldan şehre geldiğinde ilk adreslerinin Dergah Camisi olduğunu aktaran Halil Demir, 'Burası Peygamberler şehridir. Eskiden beri yaşlılar Cuma günü sırf namaz kılmak için buraya geliyorlardı. Şuan biz de onların izinden gidiyoruz. Ne zaman bu camiye gelsek mutlu oluyoruz. Zannediyoruz başka bir yerdeyiz. Allah rızası için namazımızı kılıyoruz. Burada mutlu oluyoruz. Harran Ovası'nın bütün köylüleri, ne zaman şehre gelse bu camide ibadet ederler. Bende abdest alacağım, Allah rızası için namaz kılacağım' şeklinde konuştu.

Cami cemaatinden Bilal Kaya ise 'Bu cami Şanlıurfa halkı için çok büyük bir öneme sahiptir. Ne zaman bu camiye gelsem şevkle namaz kılarım. Sürekli gelmeye özen gösteririm. Hz. İbrahim mağarasının da hemen yan tarafında olması buraya ayrı bir anlam katıyor. İnsanlar buraya geldiklerinde makamı ziyaret ederek 2 rekat namaz kılıyorlar. Balıklıgöl'ü geziyorlar. Buradaki manevi atmosferden etkileniyorlar' ifadelerini kullandı.