Bilecik U15 Gençler Ligi'nde 5'inci hafta geride kalırken, 1299 Bilecik Spor Kulübü yoluna tam gaz devam ediyor.
Bilecik U15 Gençler Ligi'nde 5'inci hafta geride kalırken oynanan 3 müsabakada fileler 21 kes havalandı. Ligin lider 1299 Bilecik Spor Kulübü, Söğütspor deplasmanında 11-0'lık skorla dönerken, Vitraspor deplasmanda Bilecik Gençlerbirliği Spor'u 6-1 yendi. Ligden çekilen Ertuğrulspor ile karşı karşıya gelen Osmanelispor maçı 3-0 hükmen kazandı. Bu sonuçlar sonrası ligde 5'te 5 yapan 1299 Bilecik Spor Kulübü 15 puanla liderliğini sürdürürken, Vitraspor 12, Osmanelispor 9, Bilecik Gençlerbirliği Spor 6, Söğütspor 3 puanda haftayı bitirdi.
Ligin 6'ncı haftasında 29 Mart günü Söğütspor-Osmanelispor, 1299 Bilecik Spor Kulübü- Vitraspor arasında oynanacak. Ligden çekilen Ertuğrulspor ile karşı karşıya gelecek olan Bilecik Gençlerbirliği Spor maçı hükmen 3-0 kazanmış sayılacak.
Öte yandan Ramazan Bayramı nedeniyle ligde bu hafta maç oynanmayacak.