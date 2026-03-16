Peygamberler şehri Şanlıurfa'da bin aydan hayırlı olarak kabul edilen Kadir Gecesi'nde vatandaşlar camilere akın etti.

Adıyaman, Gaziantep ve Diyarbakır gibi çevre illerden Şanlıurfa'ya gelen çok sayıda vatandaş, Kadir Gecesi dolayasıyla Hz. İbrahim'in doğduğu rivayet edilen makam ile Hz. Eyüp'ün hastalığında çile çektiği rivayet edilen mekanı ziyaret etti. Akşam saatlerinde Balıklıgöl Yerleşkesi'ne gelen vatandaşlar oruçlarını açıp, camilerde namaz kıldı. Teravih namazının ardından Dergah Camii'nde Kur'an-ı Kerim ve mevlit okunurken, kentteki camilerin tamamında da kandil dolayısıyla özel programlar düzenlendi. Vatandaşlar, gece dolayısıyla Balıklıgöl ile Hz. İbrahim'in doğduğu rivayet edilen makamda yoğunluk oluşturdu. Bazı kurum ve hayırseverler tarafından vatandaşlara çeşitli ikramlar da yapıldı.