Antalya'nın Manavgat ilçesinde park halindeyken geriye doğru yola çıkan otomobil, o sırada yoldan geçmekte olan elektrikli bisiklete çarptı. Kazada devrilen elektrikli bisikletin sürücüsü yaralanırken, o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, Sorgun Mahallesi 8016. Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, park halindeyken geriye doğru yola çıkan Saliha I.'nın kullandığı 07 AAD 730 plakalı otomobil, seyir halindeki İlhan Ş'nin kullandığı 07 CCA 880 plakalı üç tekerlekli elektrikli bisiklete çarptı. Güvenlik kamerasına saniye saniye yansıyan kazada yaralanan İlhan Şengül, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.