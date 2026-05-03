Düzce (İHA) - Düzce'de meydana gelen kazada kontrolden çıkan otomobil dereye uçtu. Araç içinde sıkışan sürücü, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Kaza, saat 22.30 sıralarında Taşköprü Mahallesi 16050. Sokak'ta meydana geldi. Düzce istikametine gitmekte olan Uğur H. idaresindeki 81 AEH 705 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu dereye uçtu. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine giden Düzce Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, sürücünün araç içinde sıkıştığını tespit etti. Yapılan çalışmayla araç içinden çıkarılan Uğur H., sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.