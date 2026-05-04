Amasya'da kaza yaşanan yolda gelen araçları yavaşlatmaya çalışan bir vatandaşın çabası ikinci kazanın yaşanmasına engel olamadı. Kontrolden çıkan otomobil bariyerlere çarparak savruldu. Kaza anı saniye saniye görüntülendi.

Edinilen bilgiye göre, Amasya'nın Suluova ilçesinde Kazanlı köyü yakınlarında kontrolden çıkan bir otomobil bariyerlere çarptı. İki kişinin yaralandığı kaza alanına acil sağlık ekipleri yönlendirildi. Hafif yaralanan iki vatandaşa müdahale edildi. O sırada yoldan geçen araç sürücülerini yavaşlatmak isteyen Ahmet Uçar adlı vatandaş, defalarca çabaladı. Hızla gelen bir otomobil kontrolden çıkarak bariyerlere çarpıp savruldu. Kaza anı Uçar tarafından cep telefonu kamerasıyla saniye saniye görüntülendi. Hasar gören otomobildeki 3 kişi kazayı şans eseri burunları bile kanamadan atlattı.

Yağışın da etkisinin sürücülere zor anlar yaşattığını belirten Uçar, 'Kaza yapan otomobil çok hızlıydı. Yavaş gelmesi için uyardım. Bariyerlere çarpıp savruldukları otomobilin içinden bunları bile kanamadan çıktılar. Verilmiş sadakaları varmış' diye konuştu.

Kaza yapan otomobil polis ekiplerinin incelemesi sonrası kurtarıcı yardımıyla kaldırıldı.