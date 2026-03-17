Karabük Üniversitesi (KBÜ) ile Karabük İl Millî Eğitim Müdürlüğü ve Karabük Ticaret ve Sanayi Odası arasında mesleki eğitime yönelik iş birliği protokolü imzalandı.

Protokolle mesleki ve teknik eğitimin niteliğinin artırılması ve eğitim-sanayi entegrasyonunun güçlendirilmesi hedefleniyor.

Karabük İl Millî Eğitim Müdürlüğünde gerçekleştirilen törende protokol; İl Millî Eğitim Müdürü Nevzat Akbaş, KBÜ TOBB Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Hasan Gökkaya ve Karabük Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Fatih Çapraz tarafından imzalandı.

İş birliği kapsamında mesleki ve teknik eğitimin geliştirilmesi, ortaöğretim ile yükseköğretim arasındaki geçiş süreçlerinin güçlendirilmesi ve öğrencilerin uygulamalı eğitim imkânlarının artırılması amaçlanıyor.

Protokol doğrultusunda Karabük Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 11. sınıf öğrencilerine yönelik ortak eğitim faaliyetleri yürütülecek. Atölye ve laboratuvar imkânlarının kullanımı sağlanarak uygulamalı dersler desteklenecek.

Ayrıca öğrenci, öğretmen ve akademisyenler arasında etkileşimin artırılması, eğitim modellerine yönelik bilgilendirme çalışmaları yapılması ve sürecin izleme-değerlendirme aşamalarının birlikte yürütülmesi planlanıyor.

İl Millî Eğitim Müdürü Nevzat Akbaş, mesleki eğitimin üretim ve istihdam açısından büyük önem taşıdığını belirterek üniversite-sanayi iş birliğinin öğrencilerin meslek hayatına daha güçlü hazırlanmasına katkı sağlayacağını ifade etti.