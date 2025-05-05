Karabük Üniversitesi’nde (KBÜ) düzenlenen etkinlikte eğitimci ve girişimci Ozan Kuşcu, girişimcilik yolculuğuna dair deneyimlerini öğrencilerle paylaştı.

Karabük Üniversitesi Genç Girişimciler Kulübü tarafından düzenlenen konferansta, eğitimci ve girişimci Ozan Kuşcu öğrencilerle bir araya geldi.

Şehit Fırat Yılmaz Çakıroğlu Konferans Salonu’nda gerçekleştirilen etkinlikte Kuşcu, girişimcilikte satış geliştirme, yönetim ve liderlik konularındaki tecrübelerini aktardı.

Konuşmasında girişimciliğin günümüzde nasıl şekillendiğini ele alan Kuşcu, başarılı girişimcilerin ortak özelliklerine ve girişim kurulurken dikkat edilmesi gereken noktalara değindi. Seri üretime geçiş süreci, tek tipleşmenin etkileri ve internetin girişimcilik üzerindeki dönüştürücü rolü gibi konuları örneklerle anlattı.

Yapay zekâ teknolojilerinin girişimcilikteki kullanımına da dikkat çeken Kuşcu, öğrencileri derin düşünmeye davet ederek, "Yaptığınız işin filozofu, mimarı, sanatçısı olmalısınız. Sebep-sonuç ilişkilerini düşünmelisiniz." dedi.