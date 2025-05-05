BTSO Başkanı Burkay, 10. Verimlilik Proje Ödülleri Töreni’nde dijital dönüşümde örnek firmaları kutladı.BURSA (İGFA) - Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Başkanı İbrahim Burkay, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın düzenlediği 10. Verimlilik Proje Ödülleri Töreni’ne katıldı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fatih Kacır ile birlikte “Dijital Dönüşüm” kategorisinde başarılı firmalara ödüllerini veren Başkan Burkay, “Verimlilik odaklı projelerle sürdürülebilir kalkınmaya katkı sağlayan tüm kurum ve işletmelerimizi tebrik ediyorum” dedi.

https://twitter.com/ibrahim_Burkay/status/1919362980115865764

Burkay, BTSO’nun Bursa Model Fabrika ve Enerji Verimliliği Merkezi gibi projelerle üretimde verimliliği artırdığını, dijitalleşmeyi hızlandırdığını ve sanayinin geleceğine yön verdiğini belirterek, “Kentimizin ve ülkemizin küresel rekabet gücünü artırmak için kararlılıkla çalışmaya devam edeceğiz” diye ekledi.