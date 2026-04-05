Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu tarafından toptancı hallerinde sebze ve meyve toptan ticareti yapan işletmeler ile ulusal zincir marketlerden fahiş fiyat artışı yaptığı tespit edilen toplam 183 işletmeye 96,6 milyon TL para cezası uygulanmasına karar verildi.

Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu, 2026 yılının ikinci toplantısını 3 Nisan'da gerçekleştirdi. Toplantıda toptancı hallerinde ve marketlerde sebze ve meyvelere yönelik denetimlere ilişkin tespitler değerlendirildi. Gerçekleştirilen kapsamlı denetimler sonucunda elde edilen bulgular doğrultusunda fahiş fiyat artışı yaptığı belirlenen ulusal zincir marketler ile sebze ve meyve toptan ticaretiyle iştigal eden toplam 183 işletmeyi toplam 96,6 milyon TL tutarında idari para cezası uygulanmasına karar verildi.

Ticaret Bakanlığı koordinasyonunda yürütülen denetim faaliyetleri kapsamında tüketicilerin korunması ve piyasada adil fiyat oluşumunun sağlanması amacıyla denetimlerin kararlılıkla sürdürüleceği kaydedildi.