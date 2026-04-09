Aksa Çukurova Doğalgaz, dağıtım hizmeti sunduğu Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye illerinde yeni bir kampanya başlattı. “Doğal Gazlı Isıtıcı ve Mutfak Tesisatı Dönüşüm” kampanyasıyla vatandaşlara hem ekonomik hem de konforlu bir kullanım imkânı sunuluyor.

Kampanya kapsamında, binasında doğal gaz altyapısı bulunan veya evinin önünden doğal gaz hattı geçen vatandaşlar, abonelik işlemlerini tamamladıktan sonra kampanyaya dahil sertifikalı tesisat firmaları aracılığıyla dönüşüm hizmetinden yararlanabiliyor.

Sunulan avantajlar arasında en dikkat çekeni ise ödeme kolaylığı. Kampanya dahilinde dönüşüm işlemleri 6 taksit seçeneğiyle aylık yaklaşık 7 bin TL’den başlayan ödemelerle gerçekleştirilebiliyor. Bu sayede aboneler, kesintisiz ısınmanın yanı sıra mutfakta da doğal gazın pratik ve güvenli kullanımına geçiş yapabiliyor.

Dönüşüm sadece 4 saatte tamamlanıyor

Şirket tarafından yapılan açıklamaya göre, doğal gaz dönüşüm işlemleri evde büyük bir tadilat gerektirmeden ortalama 4 saat içerisinde tamamlanıyor. Böylece kullanıcılar kısa sürede doğal gaz konforuna kavuşabiliyor.

2026 Ocak verilerine dikkat çeken şirket, doğal gazın ekonomik avantajlarını da vurguladı. Buna göre doğal gaz;

Yemek pişirme ve sıcak su kullanımında tüpe göre yaklaşık 5 kat,

Isınmada kömüre göre 3,5 kat,

Elektriğe göre ise yaklaşık 2 kat daha ekonomik bir yakıt olarak öne çıkıyor.

Başvurular 1 Ekim 2026’ya kadar

Kampanyadan yararlanmak isteyen vatandaşların, işlemlerini yalnızca kampanyaya katılan sertifikalı firmalar aracılığıyla gerçekleştirmesi gerekiyor. Firma listesi ve başvuru detaylarına Aksa Doğalgaz ofislerinden veya resmi internet sitesi üzerinden ulaşılabiliyor.

Kampanya, 1 Ekim 2026 tarihine kadar geçerliliğini sürdürecek.