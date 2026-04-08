Mersin'in Silifke ilçesinde bir zamanlar en hareketli ticaret noktalarından biri olan Demirciler Sokağı, bugün eski canlılığını kaybederek sessizliğe büründü.

Silifke'de 45 yıldır demircilik yapan Ali Çetin, atalarından miras kalan mesleğini yaşatmak için alevli körüğün başında çalışmayı sürdürüyor. 1982 yılında ilkokulu tamamladıktan sonra dayısının yanında çırak olarak mesleğe başladığını belirten Çetin, o günden bu yana aynı sokakta demir döverek geçimini sağladığını ifade etti.

Demirciler Sokağının köklü bir geçmişe sahip olduğunu dile getiren Çetin, 'Bu sokakta 6-7 kuşaktan ustalar yetişti. Bizler artık son kuşağı temsil ediyoruz. Demircilik mesleği yok olmaya yüz tuttu. Ne yazık ki çırak yetiştiremiyoruz' dedi.

Köylerden gelen vatandaşların orak, nacak, tahra, keser ve çapa gibi ihtiyaçlarını karşılamaya devam ettiklerini söyleyen Çetin, azalan ilgi nedeniyle farklı işlere yöneldiklerini de belirtti. Çetin, 'Kömür ateşinde kelle paça ütüleme işi de yapıyoruz. İlgi az olduğu için bu hizmeti de ekledik' diye konuştu.

Bir zamanlar sokakta yaklaşık 20 demirci ustasının bulunduğunu hatırlatan Çetin, bugün sadece 3 ustanın kaldığını söyledi. Eskiden alışveriş için sıraya girilen sokağın artık kendi sessizliğine terk edildiğini belirten Çetin, yetkililerden ve vatandaşlardan daha fazla destek beklediklerini ifade etti.

Silifke'nin önemli kültürel miraslarından biri olan Demirciler Sokağı, ustalarının çabasına rağmen her geçen gün geçmişin izlerine biraz daha karışıyor.