Mersin’de enerji altyapısı, doğal gaz yatırımları ve orman yangınlarına karşı alınacak tedbirler koordinasyon toplantısında ele alındı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Nevzat Şatıroğlu başkanlığında gerçekleştirilen “Elektrik ve Doğal Gaz Yatırımları ile Orman Yangın Tedbirleri Koordinasyon Toplantısı”, kurumlar arası iş birliğinin önemini bir kez daha ortaya koydu.

Mersin Valiliği koordinasyonunda düzenlenen toplantıya; TEDAŞ, TEİAŞ, BOTAŞ, Orman Bölge Müdürlüğü ve AKSA Doğalgaz temsilcileri katıldı. Toplantıda artan enerji talebi, mevsimsel riskler ve sahada karşılaşılan operasyonel zorluklar kapsamlı şekilde değerlendirildi.

“ORTAK AKIL VE KOORDİNASYON VURGUSU”

Toroslar EDAŞ Mersin Bölge Müdürü Tayfun Sevindik, toplantının ardından yaptığı değerlendirmede, ortaya konan tablonun güçlü bir koordinasyon ve ortak aklın sahaya yansıması olduğunu ifade etti.

Sevindik, “Enerji, birlikte yönetildiğinde güçtür. Bu önemli buluşma, kurumlar arası iş birliğimizi daha da güçlendirmiştir” dedi.

“ZORLUKLAR BİRLİKTE AŞILIR”

Sahada karşılaşılan zorlukların ekip çalışmasının önemini açıkça gösterdiğini belirten Sevindik, şu ifadeleri kullandı:

“Bu iş, tek başına değil; güçlü bir ekip ve etkin bir iş birliğiyle başarıya ulaşır.”

TEŞEKKÜR MESAJI

Sevindik açıklamasında, toplantıya katkı sunan tüm kurum ve yetkililere teşekkür ederek şunları kaydetti:

“Başta Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcımız Sayın Nevzat Şatıroğlu olmak üzere, Mersin Valiliğimize, sürece öncülük eden Vali Yardımcımız İrfan Demiröz’e, TEDAŞ Genel Müdürlüğümüze ve sahada özveriyle görev yapan tüm ekip arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum.”

HEDEF: KESİNTİSİZ ENERJİ VE GÜVENLİ GELECEK

Mersin genelinde aynı hedef doğrultusunda çalışmaların sürdüğünü vurgulayan Sevindik, “Daha güçlü bir altyapı, daha kesintisiz bir enerji ve daha güvenli bir gelecek için çalışmalarımıza kararlılıkla devam ediyoruz” ifadelerini kullandı.