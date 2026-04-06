Engelli vatandaşların hayatın her alanına aktif katılım sağlaması amacıyla projeler hayata geçiren Mersin Büyükşehir Belediyesi, sunduğu hizmetlerle takdir toplamaya devam ediyor.

Engellerin kaldırılması için birçok birimle iş birliği içinde çalışan Engelliler Şube Müdürlüğü, engelli vatandaşların yanı sıra ailelerine yönelik destekleri de sürdürüyor. Özel gereksinimli veri tabanına kayıtlı 29 bin 197 yurttaşa yönelik hizmet sunan Büyükşehir Belediyesi; atölye çalışmaları, eğitim programları, kurslar ve spor aktiviteleri ile aktif bir yaşam imkanı sağlıyor.

Engelli bireylerin ve ailelerinin ihtiyaçları düşünülerek hayata geçirilen Engelsiz Yaşam Merkezlerinde; kurslar, atölyeler ile sanatsal ve sportif faaliyetler gerçekleştiriliyor. Merkezlerde verilen Mola Evi hizmeti sayesinde aileler kendilerine zaman ayırma fırsatı bulurken, engelli bireyler de uzman eğitmenler eşliğinde eğitim alıyor ve sosyalleşiyor. Piknik, gezi, sinema ve tiyatro gibi sosyal etkinliklerle de bireylerin toplumsal yaşama katılımı destekleniyor.

Merkezlerde yemek atölyesi, bağımsız hareket becerileri kursu, Braille alfabesi eğitimi, seramik, el sanatları ve dikiş kursları veriliyor. 7-12 yaş aralığındaki bedensel, zihinsel, işitme ve görme engelli bireylere sportif beceri ve koordinasyon eğitimi sunulurken, 18 yaş üstü özel gereksinimli bireyler için fitness ve spor eğitimleri düzenleniyor. Sabah saatlerinde belediyeye ait araçlarla evlerinden alınan bireylerin yemek ve eğitim ihtiyaçları ücretsiz karşılanırken, gün sonunda güvenle evlerine bırakılıyor.

Engelliler ve aileleri için yaşam alanı haline gelen Engelsiz Yaşam Parkında da çeşitli sanatsal ve sportif faaliyetler gerçekleştiriliyor. Parkta ebeveynlere yönelik nefes terapi, pilates, tığ örücülüğü ve makrome kursları verilirken; dans evi, yüzme havuzu, bocce sahası ve atölye alanlarında özel gereksinimli bireyler için çeşitli eğitimler sunuluyor.

Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen Uygulama Evi ile engelli bireylerin günlük yaşam becerileri destekleniyor. Ev ortamına uygun şekilde düzenlenen alanda bireylere yatak toplama, sofra kurma, yemek hazırlama ve kişisel temizlik gibi beceriler kazandırılıyor.

Otizm Aile Danışma Merkezinde ise 0-72 ay arası otizm tanılı çocuklara özel eğitim, duyu bütünleme, psiko-sosyal destek ve aile danışmanlığı hizmetleri veriliyor. Alanında uzman ekip tarafından yürütülen çalışmalarda birebir eğitimler, grup aktiviteleri ve gelişim değerlendirmeleri gerçekleştiriliyor.

Büyükşehir Belediyesi ayrıca Medikal Malzeme Bakım Onarım Hizmeti ile tekerlekli sandalye ve hasta yataklarının bakımını yaparken, Özel Gereksinimli Transfer Aracı Hizmeti ile ulaşım desteği sunuyor. Akülü Sandalye Şarj İstasyonları, medikal malzeme yardımları, işaret dili tercümanlığı ve evde bakım hizmetleri de özel gereksinimli yurttaşların yaşamını kolaylaştırıyor.

Öte yandan dünyada ilk kez Mersin'de düzenlenen Dünya Paralimpik Plaj Oyunları da kentin erişilebilirlik vizyonunu ortaya koydu. 5 kıta ve 26 ülkeden 350 sporcunun katıldığı organizasyonda Büyükşehir Belediyesi ulaşım, altyapı ve organizasyon süreçlerinde aktif rol üstlendi. Uluslararası değerlendirme sonucunda Mersin'in 2025 Dünya Paralimpik Plaj Oyunları ve 2026 Dünya Gençlik Oyunları'na ev sahipliği yapması oy birliğiyle kabul edildi.