Kayseri’nin Bünyan ilçesinde iddiaya göre arkadaşları tarafından fırına kilitlenmesi sonucu yanarak yaralanan 16 yaşındaki B.Ç.’nin ailesiyle görüşen Bünyan Belediye Başkanı Selahattin Metin, tedavisi son bulana kadar B.Ç.’nin yanında olacaklarını söyledi.

Bünyan Belediye Başkanı Selahattin Metin, iddiaya göre arkadaşları tarafından fırına kilitlenmesi sonucu yanarak yaralanan 16 yaşındaki B.Ç.’nin daha geniş kapsamlı tedavi için Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesine gönderilmesi konusunda ailesi ile görüştü. Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, AK Parti Kayseri Milletvekili Ayşe Böhürler, MHP Genel Başkan Yardımcısı ve Kayseri Milletvekili İsmail Özdemir ile MHP Kayseri Milletvekili Baki Ersoy’a teşekkürlerini ileten Metin, yaşanan süreç boyunca desteklerini esirgemediklerini belirtti. Milletvekili Böhürler’in aile ile telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini de söyleyen Başkan Metin, tedavi sürecinin

Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde devam etmesi konusunda destek verdiğini ifade etti. Tedavisi tamamlanana kadar B.Ç. ve ailesinin yanında olacaklarını belirten Metin, "Yaşanılan bu olayla ilgili yalan yanlış yapılan haberlere karşı vatandaşlarımızı bilgilendirmek istedik. Biz evladımız ve ailemizin en başından beri yanındayız ve olmaya da devam edeceğiz. Ayrıca olaya anında müdahale eden Bünyan Devlet Hastanesi Acil Servis hekimleri, personelleri ve Bünyan Devlet Hastanesi Başhekimi Nuri Çakır’a ilgi ve alakalarından dolayı teşekkür ediyorum" dedi.