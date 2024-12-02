Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Suudi Arabistan’daki temasları çerçevesinde Azerbaycanlı, Suudi Arabistanlı ve Moğolistanlı mevkidaşları ile görüştü.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Suudi Arabistan’da temaslarına devam ediyor. Bakan Kurum, BM Çölleşmeyle Mücadele Sözleşmesi’nin (COP16) Taraflar Konferansı’na katılmak için geldiği başkent Riyad’da Suudi Arabistan Belediye Kırsal İşleri ve İskan Bakanı Majed bin Abdullah al-Hogail, Azerbaycan Ekoloji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Muhtar Babayev ve Moğolistan Çevre ve İklim Değişikliği Bakanı Saldan Odontuya ile ikili görüşmeler gerçekleştirdi. Bakan Kurum, ilk olarak Moğolistanlı mevkidaşı Odontuya ile görüştü. İki ülke arasındaki iş birliği projeleriyle ilgili görüş alışverişinin yapıldığı görüşmede Bakan Kurum, Moğolistan’ın 2026’da yapılacak COP17’ye ev sahipliğinin önemine değindi.

Türkiye’nin COP31 başkan adaylığı

Bakan Kurum, “İklim eylemini güçlendirmede köprü olma hüviyetine sahip ülkemiz, tüm ülkelerin adil teknoloji ve finans paylaşımına erişimi konusunda kararlı; kırılgan bölgelerin sürdürülebilir, kapsayıcı ve şeffaf bir şekilde desteklenmesini önemsemektedir. Bu çerçevede Türkiye gerek lojistik gerekse insan kaynağı olarak da COP31 için hazırdır” dedi.

“Azerbaycan ile güçlü adımlar atacağımıza inanıyoruz”

Bakan Kurum, daha sonra Azerbaycan Ekoloji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Babayev ile görüştü. Azerbaycan’ın geçen ay Bakü’de düzenlenen COP29 İklim Zirvesi’ndeki başarısını da tebrik eden Bakan Kurum, “COP16 ve COP29’da alınan kararların uygulanması noktasında birlikte çalışarak sürdürülebilir bir gelecek için güçlü adımlar atacağımıza inanıyoruz” ifadelerini kullandı.

Emlak Konut tecrübesini Suudi Arabistan’a taşıyacak

Bakan Kurum, son görüşmesini Suudi Arabistan Belediye Kırsal İşleri ve İskan Bakanı Majed bin Abdullah al-Hogail ile gerçekleştirdi. Görüşmede, Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı (EKGYO) ile Suudi Arabistan Ulusal Konut Şirketi (NHC) arasında mutabakat zaptı imzalandı. Bu anlaşmayla stratejik bir adımın daha atıldığına vurgu yapan Bakan Kurum, Emlak Konut’un tecrübesini Suudi Arabistan’a taşıyacağına dikkat çekti. İki ülke arasındaki iş birliklerinin her geçen gün daha da ivme kazandığını belirten Bakan Kurum, “Bugün burada dostluğumuzun ve iş birliğimizin ne kadar derin ve güçlü olduğunu bir kez daha göstermiş bulunuyoruz. Attığımız her adım, yalnızca ülkelerimiz için değil, bölgemizin ve dünyanın geleceği için de önemli bir mesaj niteliğinde” dedi.

“Türkiye, COP31 sürecine liderlik etmeye hazır”

Türkiye’nin COP31 başkanlığına adaylığının bölge için de çok kıymetli olacağına işaret eden Bakan Kurum, “Cumhurbaşkanımızın da defalarca vurguladığı gibi Türkiye COP31 başkanlığı ve ev sahipliği için tüm hazırlıklarını tamamlamış, bu sürece liderlik etmeye hazırdır. Türkiye’nin gelişmiş ve gelişmekte olan ülkeler arasında yeşil dönüşüm için bir köprü oluşturma kapasitesi, yalnızca bir sözle değil, somut projelerle desteklenmiş bir vizyondur. Ülkemiz, teknoloji ve finansman

paylaşımı noktasında adaletin sağlanması ve kırılgan bölgelerin sürdürülebilir kalkınmasına destek verilmesi konularında kararlıdır. Bu doğrultuda ülkenizin de desteğiyle COP31’i ortak bir başarı hikayesi olarak hayata geçirmeyi arzuluyoruz” dedi.