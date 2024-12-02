Aksaray’da akşam saatlerinde beliren sis kısa sürede tüm şehri etkisi altına alırken, görüş mesafesi 10 metreye kadar düştü.

Aksaray’da akşam saatlerinde yaşanan sis, kısa sürede etkisini artırarak tüm şehri etkisi altına aldı. Hava sıcaklığının eksi 5 derece olduğu kentte yer yer görüş mesafesi 10 metreye kadar düşerken, şehir merkezinde ise görüş mesafesi 80 metre oldu. Özelikle köy yolları ve karayollarında trafikte aksamalar yaşandı. Sürücüler dörtlü flaşörlerini açarak ilerledi.

Sis etkisini sürdürürken, İl Emniyet Müdürlüğü Haber Merkezi telsiz anonsu ile tüm istasyonları dikkatli ve duyarlı olmaları konusunda uyarıyor. Polis ekipleri ise yollarda devriye atarak hem sürücüleri uyarıyor hem de güvenlik önlemleri alıyor.