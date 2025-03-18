18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü dolayısıyla Bozdoğan Kaymakamlığı tarafından düzenlenen iftar programında, şehit yakınları ve gaziler bir araya geldi.

Bozdoğan Öğretmenevi’nde gerçekleşen programa Kaymakam Yunus Emre Polat, Bozdoğan Belediye Başkanı M. Galip Özel, kurum amirleri, şehit aileleri ve gaziler katılım gösterdi.

Samimi bir atmosferde geçen programda, birlik ve beraberlik vurgusu ön plana çıktı. Kaymakam, yaptığı konuşmada aziz şehitlerimizin emaneti olan aileleri ve gazilerle bir arada olmaktan onur duyduğunu belirterek, "Şehitlerimizin bizlere bıraktığı mirasa sahip çıkmak, vatan uğruna fedakârlık göstermiş gazilerimizi daima hatırlamak bizim en büyük sorumluluğumuzdur. Bu anlamlı günde, siz kıymetli ailelerimizle aynı sofrada buluşmaktan gurur duyuyorum" ifadelerini kullandı.

Program, duaların okunmasının ardından sona ererken, Gaziler böylesine anlamlı bir buluşmadan duydukları memnuniyeti dile getirdi.