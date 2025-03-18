Samsun’da narkotik ekipleri tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında önemli miktarda uyuşturucu madde ele geçirilirken, hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir şahıs yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İlkadım, Canik ve Çarşamba ilçelerinde sokak satıcılarına yönelik operasyon düzenledi. Operasyonlarda bin 396 adet sentetik ecza, 9,60 gram sentetik kannabinoid, 2,92 gram metamfetamin ve 4,45 gram esrar ele geçirildi. Ayrıca, ‘uyuşturucu madde kullanmak’ suçundan hakkında 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir şahıs yakalandı.

Operasyon kapsamında 2 kişi gözaltına alınırken, toplam 5 şahıs hakkında adli işlem başlatıldı.

Yetkililer, uyuşturucu ile mücadelenin kararlılıkla devam edeceğini belirterek, "Uyuşturucunun gölgesi bile kalmayacak, mücadelemiz sonuna kadar sürecek" mesajını verdi.