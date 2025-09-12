Kars’ta jandarma ekiplerince düzensiz göç ile mücadele çerçevesinde uygulama yapıldı.
Kars İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı 74 ekip ve 264 jandarmanın katılımıyla "Düzensiz Göçle Mücadeleye Yönelik Huzur ve Güven Uygulaması" kapsamında 32
Uygulama kapsamında 32 metruk bina ve inşaat, 45 umuma açık yer kontrol edildi. Jandarma ekiplerince 62 noktada yol kontrol ve arama faaliyeti gerçekleştirildi.
Uygulamalarda oklama kaçağı 5 kişi, tehdit suçundan 1 kişi ve mala zarar verme suçundan 1 kişi yakalandı.
Jandarma ekiplerince yapılan uygulamalarda ayrıca durulan araçlar tek tek kontrol edildi. Sürücülere jandarma trafik ekiplerince el broşürü dağıtıldı, emniyet kemeri kullanmanın önemi anlatıldı. Uygulamaların süreceği öğrenildi.