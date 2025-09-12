Fetullahçı Terör Örgütü üyesi olduğu gerekçesiyle 6 yıl 3 ay hapis cezasıyla aranan şahıs polis tarafından yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yaptı. Yapılan incelemelerde A.N.A., isimli şahsın FETÖ üyeliğinden 6 yıl 3 ay hapis cezasıyla arandığı tespit edildi. Ardından şahsın peşine düşen ekipler şüpheliyi kent merkezinde yakalayarak gözaltına aldı. Şahıs işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Kaynak: İHA