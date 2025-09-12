Muğla Büyükşehir Belediyesi, Menteşe ilçesinin Kötekli ve Yeniköy mahallelerinde 502 milyon 28 bin TL bedelle yol ve alt yapı yatırımı başlatıyor. Yol, altyapı, cadde, bulvar, meydan, otopark düzenlemeleriyle Büyükşehir kentin ulaşım ve altyapı kalitesini yükselterek bölgenin çehresini değiştirecek.

Muğla Büyükşehir Belediyesi, kentin yaşam kalitesini yükseltmek, modern ve güvenli bir altyapı oluşturmak amacıyla kente değer katacak projelere hız kesmeden devam ediyor. Bu kapsamda Büyükşehir Belediyesi, Menteşe ilçesinde, öğrencilerin yoğun olarak yaşadığı üniversite yerleşkesinin de yer aldığı Kötekli ve Yeniköy mahallelerinde 502 milyon 28 bin TL yatırımla kapsamlı bir yenileme çalışması başlatıyor.

3 Bin 700 metre sıcak asfalt yapılacak

Proje kapsamında Kötekli Mahallesi Sıtkı Koçman Caddesinde 2 bin 200 metre, Yeniköy Mahallesi 404 Sokakta ise bin 500 metreye ulaşan güzergahta kaldırım, Plent Mix Temel, binder, aşınma ve reglaj çalışmaları yapılacak. Toplam 3 bin 700 metre sıcak asfalt serimi ile yollar modern ve güvenli hale getirilecek.

Bölge altyapısı güçleniyor

Bölgedeki altyapıyı tamamen yenilemeyi hedefleyen proje ile 7 bin metre yağmursuyu hattı, 6 bin metre içme suyu hattı döşenecek. Böylece hem yağış kaynaklı su baskınlarının önüne geçilecek hem de içme suyu altyapısı yenilenmiş olacak. Ayrıca 200 metrelik dere ıslahı yapılacak ve güzergâh üzerinde 2 adet köprü niteliğinde menfez inşa edilecek.

Yeni otoparklar ve yeşil alanlar yapılacak

Yol güzergâhı boyunca bin 376 araçlık cep otoparkı ve 4 ayrı noktada toplam 74 araçlık nizami otopark alanı oluşturulacak. Projede ayrıca 20 bin metrekarelik yeşil alan düzenlemesi yapılacak. Bu alanlara 742 yapraklı ağaç, 7 bin 847 çalı, bin 795 otsu bitki dikilecek. Yeşil alanlarda 7 adet fitness aleti, kent mobilyaları ve aydınlatma direkleri de yer alacak.

Üniversite yanına yeşil alan düzenlemesi yapılacak. Proje kapsamında üniversite yerleşkesi yanındaki yeşil alan da yenilenecek, drenaj sistemi ve peyzaj imalatları ile bölgeye estetik ve işlevsel bir görünüm kazandırılacak.

Projeyi tüm detaylarıyla açıklayan Muğla Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanı Süleyman Soydemir, "Muğla Büyükşehir Belediyesi olarak, Menteşe ilçesi Kötekli Mahallesi ve Yeniköy Mahallesi’nde, Sıtkı Koçman Caddesi ile 404 sokağı birbirine bağlayan yaklaşık olarak 3 bin 700 metre uzunluğundaki caddemizi ve kentsel tasarım projemizi gerçekleştirmek üzere buradayız. İhalemizi yaptık. 502 milyon TL yatırımla hayata geçecek projemizde yaklaşık olarak 3 bin 700 metrelik yol imalatı, 7 bin metrelik yağmur suyu hattı, 6 bin metrelik içme suyu hattı, Bin 376 adet araç otoparkı, 74 adet kısmi otopark, 20 bin metrekarelik yeşil alan düzenlemesi, fitness alanları, öğrencilerin oturabilecekleri açık anfi tiyatrosu ve benzeri alanlar. Bununla birlikte, 200 metrelik dere ıslahı, 2 adet köprü niteliğinde menfez çalışmamızla birlikte, bölgemize 420 günün sonunda daha yaşanılabilir, daha çevreci, daha güvenli kent estetiğine uygun ve modern bir Kötekli kazandırmayı düşünüyoruz" dedi.

Kötekli Mahalle Muhtarı Yusuf Çetin, "Mahallemizde kışın yağmurlu havalarda maalesef yollarımız su basıyor. Bodrum katlarımızın zeminleri su basıyor. Bundan dolayı Kötekli mahallemize suyun taşınması için büyük kanal gerekiyordu. Kötekli mahallemizde uzun süredir yollarımızda maalesef çukurlar vardı. Eskimişti, asfaltı eskimişti artık, miadını doldurmuştu. Ondan dolayı da yeni bir yola ihtiyaç vardı. Yolların başlaması ile beraber daha güvenli, daha konforlu bir ulaşım ve yol olacak" dedi.

Kıyı Ege Belediyeler Birliği ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, Muğla’nın kalbinin attığı, binlerce öğrencinin yaşamını sürdürdüğü, Kötekli ve Yeniköy bölgesine uzun zamandır beklenen büyük bir yatırım kazandırdıklarını, açıkladı. Başkan Aras, bu mahallede yaşayan öğrencilerin daha güvenli, daha konforlu bir çevrede eğitim hayatlarını sürdüreceklerini açıkladı.