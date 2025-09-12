Dünya genelinde her yıl 13 Eylül’de kutlanan Dünya Sepsis Günü, sepsisle mücadelede küresel farkındalığı arttırıyor. Balıkesir Tıp Fakültesi Yoğun Bakım Bilim Dalı öncülüğünde, Üniversite Uygulama ve Araştırma Hastanesi ev sahipliğinde, Prof. Dr. Tülin Akarsu Ayazoğlu başkanlığında düzenlenen Multidisipliner Sepsis Sempozyumu, bölgesel ve ulusal düzeyde önemli bir bilimsel etkinlik olarak hayata geçiriliyor.

Bu yılın teması olan "5 Gerçek 5 Eylem", sepsisle ilgili beş temel gerçeği ve milyonlarca hayatı kurtarabilecek beş kritik eylemi öne çıkarıyor. Sepsis, halen dünya genelinde her 5 ölümden 1’inin sorumlusu olmaya devam ediyor. Her yıl yaklaşık 48,9 milyon kişi sepsis nedeniyle hastalanıyor ve 13,7 milyon kişi hayatını kaybediyor. En çok etkilenenler ise çocuklar, gebeler, yaşlılar ve bağışıklık sistemi baskılanmış bireyler.

Sempozyumda; yoğun bakım, enfeksiyon hastalıkları, dahiliye, acil tıp, çocuk sağlığı sağlık bilimleri hemşirelik bölümü gibi farklı branşlardan uzmanlar bir araya gelerek sepsisin tanısı, tedavisi, önlenmesi ve sağlık politikaları üzerindeki etkilerini tartışacak. Ayrıca 2030 Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri doğrultusunda sepsisle mücadelede atılması gereken adımlar da ele alınacak.

Neden bu sempozyum önemli?

Sepsis, sadece tıbbi değil, aynı zamanda ekonomik ve toplumsal bir krizdir.

Sepsis, sağlık bütçelerinin yüzde 2,65’ini tüketmekte ve hasta başına ortalama 1 milyon 757 bin 533,04 Türk Lirası hastane maliyeti oluşturmaktadır.

Sepsisin antimikrobiyal dirençle olan yakın ilişkisi, mücadelede bütüncül yaklaşımları zorunlu kılmaktadır.

İklim değişikliği, pandemiler ve insani krizler gibi küresel tehditler, sepsis riskini her geçen gün artırmaktadır.

Birlikte sepsisi durdurabiliriz

Prof. Dr. Tülin Akarsu Ayazoğlu başkanlığında düzenlenen bu sempozyum, sadece akademik bilgi paylaşımı değil, aynı zamanda sepsise karşı ulusal bir farkındalık ve harekete geçiş çağrısıdır. Tüm sağlık profesyonellerini, ve toplum temsilcilerini bu sürecin parçası olmaya davet ediyoruz.