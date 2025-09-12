Kars’ta hakkında kesinleşmiş 8 yıl hapis cezası bulunan 1 kişi jandarma ekiplerince yakalandı.

Kars İl Jandarma Komutanlığı’nca, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

Jandarma ekipleri yaptıkları çalışmalarda, hakkında "İş Yeri Dokunulmazlığını İhlal Etme ve Bina İçinde Muhafaza altına alınmış Olan Eşya Hakkında Hırsızlık" suçlarından toplam 8 yıl, hapis cezası ile aranan 1 kişi yakalanarak gözaltına alındı.

Gözaltına alınan şüpheli jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.