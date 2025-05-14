Karabük Üniversitesi (KBÜ), bilimsel üretkenlik ve akademik etki alanında dünyanın saygın akademik platformlarından biri olan ScholarGPS’in 2024 yılı değerlendirmelerinde büyük bir başarıya imza attı.

Karabük Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü öğretim üyesi Doç. Dr. Samet Uslu, "Gasoline (Yakıt)" alanındaki çalışmalarıyla dünya birincisi seçildi.

ScholarGPS’in yayımladığı sıralamaya göre Doç. Dr. Uslu, son beş yıllık bilimsel üretkenlik, yayın kalitesi ve akademik etki değeri açısından alanında dünyanın en başarılı akademisyeni oldu. Bu başarı, Karabük Üniversitesini de uluslararası düzeyde zirveye taşıdı.

Doç. Dr. Uslu ayrıca, ScholarGPS tarafından yapılan değerlendirme sonucunda dünya çapında en üst yüzde 0,05’lik dilime girerek "2024 Highly Ranked Scholar" unvanını almaya hak kazandı.

Karabük Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Kırışık, elde edilen başarıya ilişkin yaptığı açıklamada, üniversitenin bilim odaklı vizyonunu vurguladı.

Rektör Kırışık, "Karabük Üniversitesinin kısa süre önce ÜNİDES ve Tarımsal-Biyolojik Bilimler alanlarında Türkiye birincisi olması, şimdi ise mühendislikte dünya birinciliği elde etmesi; bilimde kararlılıkla yürüdüğümüz yolun somut bir sonucudur. Öğretim üyemiz Doç. Dr. Samet Uslu’nun dünya birincisi olması, üniversitemizin uluslararası bilimsel arenada referans noktası hâline geldiğinin tescilidir" dedi.

"Üniversitemizin akademik başarıları Karabük’ten dünyaya uzanan güçlü bir bilim köprüsü kurduğumuzu gösteriyor. Öğretim üyelerimizin bilimsel çalışmaları sadece ülkemize değil, insanlığa katkı sunmaktadır" diyen Kırışık, "Bu başarılar, vizyoner akademik anlayışımızın ve nitelikli insan kaynağımızın ürünüdür" ifadelerini kullandı.

Kırışık, hedeflerinin Karabük Üniversitesini sadece Türkiye’nin değil, dünyanın en iyi üniversiteleri arasına taşımak olduğunu belirterek, başta Doç. Dr. Samet Uslu olmak üzere, bilimsel üretkenlikleriyle üniversiteye katkı sunan tüm akademisyenleri tebrik eden Kırışık, başarılarının devamını diledi.