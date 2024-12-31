Afyonkarahisar’ın Sandıklı ilçesindeki Akdağ Tabiat Parkı yağan karın ardından görsel bir şölen oluştururken, küçük bir çocuğun ailesi ile birlikte gittiği parkta üşümesine rağmen karın güzelliğinden bahsedip, yürürken ezilen karların ortaya çıkardığı sesi heyecanla dile getirmesi ise dikkatlerden kaçmadı.

Afyonkarahisar’da etkili olan kar yağışı sonrası kent beyaza büründü. Yağışla birlikte özellikle yüksek kesimlerde kar kalınlığı yer yer yarım metreye kadar ulaştı. Yağış sonrası bazı yerlerde ise kar altındaki doğa eşsiz görüntülerde oluşturdu. Sandıklı Akdağ Tabiat Parkı’nda kar yağışı sonrası ortaya çıkan manzara ise görenleri kendisine hayran bıraktı. Kar altındaki ağaç ve göl seyrine doyumsuz bir manzara oluşturdu. Ailesi ile birlikte parka giden küçük bir çocuğun cep telefonu ile çektiği görüntülerde ki konuşmaları ise duyanların içini ısıttı. Sevimliliği ile dikkat çeken çocuğun görüntülerde üşüdüğünü söyleyerek kar manzarasını anlatması ve yürürken ezilen karın sesinden bahsetmesi duyanları gülümsetti.