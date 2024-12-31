Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Mahtumkulu Firaki ve Fuat Sezgin’in tanıtımı ve anılması amacıyla iki kitap çalışmasının yayımlanmasına destek sağladı.

TÜRKSOY tarafından Mahtumkulu Firaki’nin 300’ncü doğum yıldönümü ve UNESCO tarafından Fuat Sezgin’in 100’ncü doğum yıldönümü nedeniyle 2024 yılı, Mahtumkulu Firaki ve Fuat Sezgin Anma ve Kutlama Yılı olarak ilan edildi. Bu kapsamda TİKA tarafından her iki şahsiyetin tanıtımı ve anılması amacıyla Mahtumkulu Firaki’yi Anma ve Fuat Sezgin’i Anlamak adlı iki önemli çalışma yayımlandı.

Fuat Sezgin’i Anma Programı, TİKA Herat Ofisi Kütüphanesi’nde düzenlendi. Herat Yazarlar Birliği, Herat Kadın Sanayi ve Ticaret Odası, Herat Kız Okulu ve Kehkeşan-ı Şark Üniversitesinden 110 kadın katılımcının bulunduğu etkinlikte, Fuat Sezgin’in hayatı, çalışmaları ve başarıları Türkçe konuşmalarla anlatıldı. Ayrıca Türkçe eğitimi de alan katılımcılar, Fuat Sezgin’in bilim tarihi ve İslam medeniyetine katkılarını Türkçe olarak dinleme fırsatı buldu. Etkinlik sonunda katılımcılara, Fuat Sezgin’in hayatı ve çalışmalarını içeren makalelerden oluşan bir kitap hediye edildi.

Mahtumkulu Firaki Anma Programı ise TİKA Herat Ofisi’nce Herat Erkek Okulu Konferans Salonu’nda gerçekleştirildi. Programa Herat Başkonsolosu Sinan İlhan, TİKA Herat Koordinatörü Arafat Deniz, Afganistan Dışişleri Batı Bölgesi Temsilcisi Yardımcısı Rahmetullah Feyzan, Türkmenistan Başkonsolos Yardımcısı Begenç Şah Moraduv ve İran Herat Kültür Merkezi Müdürü Mecit Haluknikya’nın yanı sıra temsilciler, üniversite hocaları ve öğrenciler katıldı.

Programda Mahtumkulu Firaki Anma kitabı tanıtıldı. Üniversite hocaları ve araştırmacılar kitap üzerine sunumlar yaparken, Maarif Okulu öğrencileri şairin şiirlerini farklı dillerde seslendirdi.

Programda konuşan TİKA Herat Koordinatörü Deniz programda, “Bu kitabı basmamızdaki amaç, hem Afganistan’da hem de bölgede birlik ve beraberlik örneği olan bu büyük şairi tanıtmak ve onun hakkında bir eser kazandırmaktır. Firaki’nin şiirleri ilk kez Peştucaya çevrilmiş oldu. Bu kitap, Firaki’nin sadece bir şair olmadığını, Türkmenler için bir sufi, arif ve kahraman olduğunu ortaya koyuyor” ifadelerini kullandı.

Afganistan Dışişleri Batı Bölgesi Temsilcisi Yardımcısı Feyzan, Türkiye’nin kültürel ve sosyal alanlarda Afganistan’a sağladığı katkılardan duyduğu memnuniyeti dile getirerek şunları söyledi:

“Türkiye, sadece kendi kültürel tecrübelerini değil, birçok alandaki deneyimlerini de bizimle paylaşıyor. Bu kitapların basılması ve dağıtılması, Afganistan’da yaşayan farklı toplulukları birbirine yakınlaştırıyor. Türkiye ve TİKA’ya teşekkür ederiz.”

Mahtumkulu Firaki Anma kitabının yazarlarından Abdullatif Muhammedi ise, kitabın Türkmenler ve Firaki hakkında genel bilgiler içeren iki bölümden oluştuğunu ve şiirlerin Farsça ile Peştuca çevirilerinin Afganistan’ın tanınmış şairleri Muhammed Afsar Rahbin ile Aryana Nazari tarafından düzeltildiğini belirtti.

TİKA, Mahtumkulu Firaki ve Fuat Sezgin gibi kültür ve bilim dünyasının önemli şahsiyetlerini anarak, Afganistan ve bölge ülkeleri arasında kültürel bağları güçlendirmeye devam ediyor.