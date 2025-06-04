Aydın’ın Söke ilçesine bağlı Kisir Mahallesi’nde bir leyleğin yaralı halde bulunmasının ardından harekete geçen EKODOSD, yaralı leyleği tedavi altına alırken, anne leyleğin üç yavrusunu tek başına büyütmeye çalıştığını tespit etti.

Afrika’dan Türkiye’ye üremek için gelen leylekler, yavrularını büyütme telaşına düştü. Aydın’ın birçok mahallesi leyleklere de ev sahipliği yaparken, bu yılın ilk yaralı leylek haberi Söke’ye bağlı Kisir Mahallesi’nden geldi. Mahalle sakinlerinden çiftçi Süleyman Küçükceylan, bir bahçede sağ kanadı sarkık bir şekilde uçamayan leyleği fark ederek hemen müdahale etti. Leyleği kendi çiftliklerinde güvenli bir alana alan Küçükceylan, durumu Ekosistemi Koruma ve Doğa Sevenler Derneği’ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye gelen EKODOSD başkanı Bahattin Sürücü, yaptığı ilk incelemede leyleğin sağ kanadında bir yara olduğunu ve uçamadığını tespit etti. Sıcak hava nedeniyle öncelikle su verilen leylek, ardından beslenmesi sağlanarak Kuşadası Doğa Koruma ve Milli Parklar Aydın Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. Yaralı leylek, tedavi edilmek üzere Veteriner Fakültesi’ne götürülürken, yaralı leylek iyileşmesinin ardından tekrar yuvasına bırakılacak.

Aynı zamanda Kisir Mahallesi’nde yapılan kuş sayımları sonucunda bölgede yalnızca bir leylek yuvası olduğu bilinirken, ekiplerin yuvada yaptığı incelemede, yaralı leyleğin eşi ve üç yavrusunun olduğu görüldü. Anne leylek, eşinin yokluğunda tüm sorumluluğu üstlenerek yavrularını beslemek için yoğun çaba harcamaya başladığını ifade eden Başkan Sürücü; "Afrika’dan ülkemize üremek için gelen leyleklerin yavruları yumurtadan çıktı ve ebeveynler gösterdikleri gayretlerle besin bularak yavrularını büyütmeye başladılar. Bu yıl ilk yaralı leylek haberi Söke’ye bağlı Kisir köyünden geldi. Köye yakın bir bahçede kanadının birinin aşağı sarkık şekilde duran leyleğin uçamadığını fark eden çiftçi Süleyman Küçükceylan leyleği yakalayıp, çiftliklerinde bir kümese kapatarak yardım istedi. Çiftlikte yaptığımız incelemede leyleğin sağ kanadında bir yara oluştuğunu ve kanadını kaldıramadığını tespit ettik. Havanın sıcak olması nedeniyle önce su içmesini sağladık. Sonra da yanımızda getirdiğimiz yiyecekle besledik. Kisir köyünde yapmış olduğumuz sayımlarda tek yuva olduğunu biliyorduk. Yuvaya gittiğimizde leyleğin eşi ve 3 yavrusunu gördük. Eşi yaralandığından yavruların tüm sorumluluğu yuvadaki leyleğe kaldı. Bir süre izleme yaptık. Yavrularına su getirdi ve içirdi. Daha sonra tekrar tarlalara doğru uçtu. Muhtemelen hem kendisinin hem de yavrularının beslenmelerini sağlayacak yiyecek arayışına gitti. Anne leylek 3 yavruyu besleyip büyütmek için olağanüstü bir gayret gösterecek. Leyleğin yuvada yavrularını besleyip beslemediğini kontrol etmesi ve olumsuz bir durumda haber vermesi için Bakir Suna gönüllü oldu. Bu konuda duyarlılık gösteren Kisir köylülerini teşekkür ediyoruz" dedi.

Sürücü’den ’dikkat’ çağrısı

Leyleğin bir kamyonun çarpması sonucu yaralandığını ifade eden Sürücü; "Köylülerin söylemine göre leylek bir kamyon tarafından çarpılarak yaralanmış. Leylekler bazen yoldan geçen yılan ve kertenkele gibi sürüngenleri avlamak için yola iniyor ve alçaktan uçabiliyorlar. Geçmiş dönemlerde de Azap Gölü kıyısında bir maden kamyonu tarafından leylekler çarpılmıştı. Köy yolları dar olmasına rağmen, maden kamyonları aşırı sürat yapmaktadır. Yöredeki küçük araçlar bile maden kamyonlarının süratlerinden şikayetçiler. Yola her an bir çocuk ya da diğer hayvanlar da çıkabilir. Bir kaza yaşanmaması için maden kamyonlarının mutlaka denetimleri yapılmalı ve süratli gitmeleri engellenmelidir" şeklinde konuştu.