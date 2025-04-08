Mersin’in Tarsus ilçesinde görev yapan 56 yaşındaki sınıf öğretmeni geçirdiği kalp krizi nedeniyle hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, ilçede bulunan Borsa İstanbul İlkokulu’nda sınıf öğretmeni olarak görev yapan Durmuş Ali Gülal evinde kalp krizi geçirdi. Tarsus Devlet Hastanesine kaldırılan yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan 32 yıllık öğretmen sevenlerini üzüntüye boğdu. Gülal’ın naaşı ilçedeki şehir mezarlığında kılınan cenaze namazının ardından toprağa verilmek üzere İnköy Mahallesi’ne gönderildi.

Cenazeye İlçe Kaymakamı Mehmet Ali Akyüz, Tarsus Milli Eğitim Müdürü Mustafa Anteplioğlu, okul müdürleri, meslektaşlar, yakınları ve ailesi katıldı.