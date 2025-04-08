Samsun’un Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, vatani görevini yerine getirmek üzere birliklerine teslim olacak Mehmetçiklere, içerisinde tüm temel ihtiyaçlarının yer aldığı asker çantalarını hediye edeceklerini açıkladı.

Asker çantalarını Mehmetçikler için özenle hazırladıklarını belirten Başkan İbrahim Sandıkçı, "Mehmetçiklerimize, içerisinde tüm temel ihtiyaçlarının yer aldığı asker çantalarını hediye ediyoruz" dedi.

Tüm ihtiyaç ürünleri yer alıyor

Asker çantalarını Mehmetçikler için özenle hazırladıklarını ifade eden Başkan İbrahim Sandıkçı, "Vatani görevlerini yerine getirmek üzere birliklerine teslim olacak Mehmetçiklerimize asker çantalarını hediye ediyoruz. Özenle hazırladığımız asker çantalarımızın içerisinde, Mehmetçiklerimizin tüm temel ihtiyaçları yer alıyor. Tüm Mehmetçiklerimize hayırlı tezkereler diliyorum" şeklinde konuştu.

Başvurular başladı

Canik Belediyesi asker çantası destek programına Canik ilçesinde ikamet eden, sosyal yardımlardan faydalanabilecek durumda olan ve celp dönemi geçmemiş erbaş/er adayları başvuruda bulunabiliyor. Adaylar başvurularını sevk belgeleri ile birlikte, Canik Belediyesi hizmet binasında bulunan Kadın, Aile ve Sosyal Hizmetler Birimi’ne şahsen gerçekleştirebiliyor. Asker çantası destek programı hakkında detaylı bilgi belediyenin çağrı merkezinden telefonla alınabiliyor.