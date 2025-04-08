Kocasinan Belediyesi’nin Nisan Ayı Meclis Toplantısı, Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar başkanlığında gerçekleştirildi. Toplantıda konuşan Başkan Çolakbayrakdar, şehrin insanına değer katan projeleri hayata geçirdiklerini belirterek, "Her alanda hemşehrilerimizin mutlu olabileceği bir şehir inşa ediyoruz" dedi.

Kocasinan Belediye Meclis Salonu’nda gerçekleştirilen toplantıda 21 gündem maddesi görüşülerek, karara bağlandı. Meclis toplantısında 2024 yılı başkanlık faaliyet raporu görüşüldü. İlçe genelinde yapılan hizmetler konusunda bilgiler veren Başkan Çolakbayrakdar, Kocasinan Belediyesi’nin hayata geçirdiği projelerle vatandaşların yaşam kalitesini artırmayı hedeflediklerini söyledi. Kocasinan’ın yüzölçümü itibariyle merkez ilçeler arasında en büyüğü olduğuna dikkat çeken Başkan Çolakbayrakdar, bugüne kadar 3.979 konutu kentsel dönüşümle hak sahiplerine teslim ettiklerini kaydetti. Sürecin tamamen belediyenin öz kaynaklarıyla yürütüldüğünü belirten Başkan Çolakbayrakdar, "A’dan Z’ye tüm projeyi kendimiz planlayıp uyguladık" dedi. Kentsel dönüşümle birlikte sosyal dönüşümün de önemine dikkat çeken Başkan Çolakbayrakdar, "Bugüne kadar 42 sosyal tesis kazandırdık. Her biri aktif şekilde vatandaşlarımıza hizmet veriyor" diye konuştu. !Yeşil bir Kayseri, yeşil bir Kocasinan’ vizyonu istikametinde 6 milyon 792 bin metrekarelik yeşil alana ulaşıldığını belirten Başkan Çolakbayrakdar, kişi başına düşen yeşil alan miktarını da 17 metrekareye çıkardıklarını vurgulayarak, bu rakamın Dünya Sağlık Örgütü’nün önerdiği ortalamanın çok üzerinde olduğunun altını çizdi.

Asfalt ve yol çalışmalarıyla bin 387 kilometre yol yapıldı

Araç filosunun güçlendirilmesiyle hizmet kapasitesinin arttığını ifade eden Başkan Çolakbayrakdar, toplamda 550’den fazla araçla sahada hizmet verdiklerini söyledi. Bugüne kadar bin 760 ton asfalt dökümü yapılarak 1.387 kilometre yolun tamamlandığını açıkladı. Başkan Çolakbayrakdar, asfalt plentinin günlük 5 milyon TL’lik işletme maliyetiyle Türkiye’nin en çevreci tesislerinden biri olduğunu belirtti. Kocasinan Belediyesi’nin sosyal projelerine de değinen Başkan Çolakbayrakdar, Dost Market, Dost Mağaza, evde bakım hizmetleri ve sosyal market gibi uygulamalarla ihtiyaç sahibi vatandaşlara yılın 12 ayı boyunca destek sağladıklarını söyledi. Başkan Çolakbayrakdar, Kocasinan Belediyesi’nin gelirlerinin yüzde 50’sini kendi kaynaklarıyla sağladığını ve bütçenin yüzde 55’ini de doğrudan yatırıma ayırdıklarını söyleyerek, bu konuda Türkiye’de örnek gösterilen belediyeler arasında olduklarını vurguladı.

Mecliste komisyon seçimleri gerçekleştirildi

Toplantıda yapılan oylama sonucunda encümen ve komisyon üyeleri belirlendi. Komisyon seçimlerinde şu isimler görev aldı:

Encümen Üyeleri: Mustafa Çifçi, Ahmet Benk, Mustafa Güldüoğlu Plan ve Bütçe Komisyonu: Nuriye Çetin, Şerife Bozdoğanlı, Osman Yeniay, Seyit Ali Bulut, İhsan Aydın İmar Komisyonu: Mustafa Dulda, Ali Öz, Kaan Sabri Çöl, Mehmet Yıldırım, Suat Yıldırım Eğitim, Kültür, Sosyal İşler, Gençlik ve Spor Komisyonu: Mutlu Önal, Ahmet Aydın, Seyhan Arifoğlu, Mahmut Anıklar, Ahmet Turan Özkan Tarım ve Hayvancılık Komisyonu: Muammer Kılıç, Ramazan Eren, Ercan Çiçek, Abdulkadir Çelik, Zeki Gümüş.

Toplantıda daha sonra Şeker, Erkilet Camikebir, Mahzemin, Oymaağaç, Molu, Barsama, Gevhernesibe, Sancaktepe ve Boztepe mahallelerine ait imar planları görüşüldü. Gündemdeki diğer maddeler ilgili komisyonlara havale edilerek toplantı sona erdi.