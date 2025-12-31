Türkiye Belediyeler Birliği Başkan Vekili ve Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Mersin'de 30 yıldır çözülemeyen imar planı sorununu çözüme kavuşturduklarını belirterek, 'Bu kentin 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planları yoktu. Bizim dönemimizde merkezin ve bazı ilçelerin bu sorunu ortadan kalktı' dedi.

Seçer, yerel TV ve radyolarda gerçekleştirilen ortak canlı yayında yıl sonu değerlendirmesi yaptı. Seçer, 2019 yılından bu yana yürütülen belediyecilik anlayışının Mersin'de güvene dayalı bir karşılık bulduğunu belirterek, 2024 yerel seçimlerinde elde edilen oy artışının temel nedeninin, vatandaşın belediyeye duyduğu güven ve inanç olduğunu söyledi.

Pandemi, ekonomik krizler ve afetler gibi zorlu süreçlere rağmen hizmet üretmeye devam ettiklerini ifade eden Seçer, Mersin'de 30 yıldır çözülemeyen imar planı sorununu çözüme kavuşturduklarını kaydetti. İmar planlarının tamamlanmasıyla birlikte konut, sanayi ve ticaret yatırımlarının önünün açıldığını belirten Seçer, kentin planlı gelişimi adına önemli bir eşik aşıldığını vurguladı. Seçer, 'Bu kentin 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planları yoktu. Bizim dönemimizde merkezin ve bazı ilçelerin bu sorunu ortadan kalktı' diye konuştu.

Mersin'in Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından hazırlanan Sosyo-Ekonomik Gelişmişlik Endeksi (SEGE) raporunda 2017 yılına göre 12 basamak yükselerek 13'üncü sıraya çıktığını hatırlatan Seçer, bu gelişmede yerel yönetimlerin hizmet ve yatırımlarının büyük payı olduğunu ifade etti. Eğitimden ulaşıma, sosyal hizmetlerden kültür ve sanata kadar birçok alanda yapılan çalışmalarla Mersin'in yaşam kalitesinin yükseltildiğini dile getirdi.

'Türkiye'de mali yapısı en güçlü belediyelerden biriyiz'

Büyükşehir Belediyesinin mali yapısına da değinen Seçer, bütçe disiplininin sağlandığını ve yatırım oranlarının her yıl arttığını belirterek, 'Türkiye'de bilançosu en sağlam 2 belediyeden biriyiz' ifadelerini kullandı. 2026 yılı bütçesinin MESKİ ile birlikte toplam 46 milyar 540 milyon TL olduğunu aktaran Seçer, bütçenin büyük bölümünün yatırımlara ve altyapı projelerine ayrıldığını kaydetti. Bütçe gerçekleşme oranlarının yüzde 90 seviyesinde olduğunu dile getiren Seçer, 'Bütçe gerçekleşme oranlarının bu durumu mali disiplini sağlamış olmanın göstergesidir. Bu, bütçeniz stratejik plana bağlı demektir. Bir yatırım programınız vardır ve 'şunları yapacağım' dersiniz. Büyükşehir olarak yatırımlarımız da arttı. 2019'da yatırımlarımızın toplam bütçeye oranı yüzde 25,94'tü. 2025 yılında bu oran yüzde 32,18'e yükseldi ve 2026 yılında da aynı azim ve kararlılıkla yüzde 34'e çıkaracağız. Aynı şekilde MESKİ'de de yüzde 24,33 ile başladık şu anda yüzde 53'e ulaştık. MESKİ'de tüm tarihlerin en büyük yatırımlarını yapıyoruz' şeklinde konuştu.

'Sosyal politikalarda 'doğumdan ölüme belediyecilik' anlayışıyla çalışıyoruz'

Sosyal belediyecilikte Türkiye'ye örnek bir model geliştirdiklerini vurgulayan Seçer, 'doğumdan ölüme belediyecilik' anlayışıyla hareket ettiklerini söyledi. Sosyal desteklerin hak temelli yürütüldüğünü ifade eden Seçer, sosyal politikaların Mersin'deki toplumsal kabulün en önemli unsurlarından biri olduğunu dile getirdi.

Mersin'de gelir dağılım tablosundaki makasın açıklığına dikkat çeken Seçer, 'Mersin'de sosyal politikaları hak edildiği şekilde uygulamayan bir belediye olamazsınız. Kabul görmemizin en önemli nedenlerinden biri sosyal politikalardır. Yollar ve binalar yapabilirsiniz ama halkın karnını doyuramıyorsanız, acısını dindiremiyorsanız iyi bir belediye başkanı değilsinizdir. Sosyal belediyecilik; vatandaşı yalnız koymamak ve bir başına bırakmamaktır' diye konuştu.

Ulaşım projeleri kapsamında metro yerine daha hızlı hayata geçirilebilecek tramvay projelerine ağırlık verdiklerini belirten Seçer, bu çalışmalarla Mersin'de raylı sistemler döneminin fiilen başladığını ifade etti. Altyapı yatırımları, içme suyu ve arıtma projeleriyle kentin uzun vadeli ihtiyaçlarının karşılanması için yoğun bir çalışma yürütüldüğünü kaydetti.

'Mersin'in öneminin bilinciyle bu kenti sarıp sarmalayacağız'

Kentin idari mekanizmalarının uyum içinde çalışması gerektiğini dile getiren Seçer, Mersin Valiliği ile yürütülen çalışmaları örnek gösterdi. Valilik ve bağlı müdürlükleri ile kentin huzuru ve refahı için dengeli bir çalışma yürüttüklerini belirten Seçer, 'Sayın Valimizle göreve geldiği günden bu yana uyumla çalışıyoruz. Mersin dikkat edilmesi ve önemsenmesi gereken bir kent. Mersin, Doğu Akdeniz çanağının en önemli kenti olduğu gibi dünyada da önemli bir lokasyon haline geldi. Burası milli güvenlik açısından da önemli bir kent. Bu bilinçle bu kenti sarıp sarmalayacağız. Halkın da bizden beklentisi bu' dedi.

'Hal Katlı Kavşağını 2026 yılı Nisan ayında açacağız'

Başkan Vahap Seçer, Hal Katlı Kavşağı inşaatının başladığını ve 2026 Nisan ayında hizmete açılacağını açıkladı. Seçer; 2026 Haziran'da Kuyuluk, 2027'de Sayapark katlı kavşakları ile 2028'de Mersinli Ahmet Bulvarı ve Beşyol Tüp Geçidi projelerinin hayata geçirileceğini belirterek, Mersin'e 4 katlı kavşak ve 1 tüp geçit kazandıracaklarını söyledi.

Akbelen Katlı Kavşağı'nın Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı sorumluluğunda olduğunu hatırlatan Seçer, Karayolları Genel Müdürlüğünün de 2029'a kadar bu projeyi tamamlamasını beklediklerini ifade etti.

Seçer ayrıca, 1500 dönümlük Müftü Deresi Yaşam Vadisi Projesinin hazırlıklarının tamamlandığını, 2026 yılında Yumuktepe bölgesinde ilk etaba başlanacağını, projenin GMK'dan 2. Çevre Yolu'na kadar etaplar halinde uygulanacağını belirtti.

Programın sonunda 2026 yılına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Seçer, Mersin için planlanan projelerin kararlılıkla hayata geçirileceğini belirterek, yeni yılın kent, ülke ve dünya adına huzur ve barış getirmesini temenni etti.