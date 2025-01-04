Uzun yıllar AK Parti İzmir teşkilatında görev yapan ve Çiğli Belediye Başkanlığı için aday adayı olan Yerel Yönetimler Uzmanı Mehmet Ali Kalafat, Anahtar Parti’de önemli bir göreve getirildi.İZMİR (İGFA) - Anahtar Parti Genel Merkezi’nde Sivil Toplum Kuruluşları Başkan Yardımcılığı görevine atanan Mehmet Ali Kalafat, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Akıl, ahlak ve adaleti ilke edinmiş, ülkemizi liyakatli ve ehliyetli kadrolarla huzur ve refaha kavuşturma siyasi iradesiyle milletimizin vicdanının gür sesi ve sedası olan Anahtar Parti (A Parti) Genel Başkanımız Yavuz Ağıralioğlu’nun takdir ve tensipleriyle Genel Merkez Sivil Toplum Kuruluşları Başkan Yardımcılığı görevi şahsıma tevdi edilmiştir.

Sivil Toplum Kuruluşları Başkanımız Hayati Çetin Bey ve ekip arkadaşlarımızla, görevimizin gerekliliğini sorumluluk, ilke ve ideallerimiz doğrultusunda yerine getirmeye çalışacağız. Bize inanan ve güvenen tüm dost ve arkadaşlarımızın dua ve desteklerini bekleriz.”

Mehmet Ali Kalafat’ın yeni görevine atanması, partinin yerel yönetimlerdeki etkisini artırma yönünde atılmış önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.