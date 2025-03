Kadir Has Üniversitesi tarafından, üniversitenin kurucusu ve hayırsever iş insanı merhum Kadir Has’ın ismini yaşatmak ve tüm hayatı boyunca bilime, insanlığa ve eğitime verdiği hizmetleri taçlandırmak için 2003 yılından beri verilen Kadir Has Ödülleri, bu yıl da düzenlenen törenle sahiplerine takdim edildi.

Türkiye’nin ulusal ve uluslararası düzeyde önemli başarılara imza atan bilim insanlarını ve toplumun gelişimine katkıda bulunan kurumlarını kamuoyuyla tanıştırmayı amaçlayan Kadir Has Ödülleri’nin töreni bu yıl, 21 Mart’ta gerçekleştirildi. Kadir Has Üniversitesi’nin kurucusu ve Türkiye’nin hayırseverlerinden Kadir Has’ın vefatının 18. yıl dönümünde, üniversitenin Cibali’deki merkez kampüsünde düzenlenen anma programı kapsamında 20. Kadir Has Ödülleri sahiplerini buldu.

Bilim insanlarına ‘Üstün Başarı’ ve ‘Gelecek Vadeden Bilim İnsanı’ ödülleri verildi

20. Kadir Has Ödülleri’nde ‘Çatışma ve Kaos Döneminde Küresel Barış ve Adalet’ alanlarında kapsamlı araştırmalara imza atan ve bu alandaki araştırmalara katkı sağlayan bilim insanlarına ‘Üstün Başarı’ ve ‘Gelecek Vadeden Bilim İnsanı’ ödülleri verildi.

Üstün başarı ödülü

20. Kadir Has Ödülleri’nde ‘Üstün Başarı Ödülü’, Prof. Dr. Ayşe Betül Çelik’e verildi. Barış süreçleri, zorunlu göç, toplumsal cinsiyet ve mutabakat alanlarındaki derinlemesine araştırmaları, ulusal ve uluslararası sivil toplum kuruluşlarına sağladığı rehberlik, küresel barış ve adaletin tesisi için yaptığı akademik çalışmaları ve bu alana katkıları nedeniyle Prof. Dr. Ayşe Betül Çelik’e takdim edildi.

Gelecek vadeden bilim insanı ödülü

20. Kadir Has Ödülleri’nde ‘Gelecek Vadeden Bilim İnsanı Ödülü’ ise Doç. Dr. Esra Çuhadar’a verildi.

Doç. Dr. Esra Çuhadar, barış süreçlerinin sürdürülebilirliğini artıran araştırmaları ve akademik üretkenliği, diyalog ve arabuluculuk süreçlerinin tasarımı, kolaylaştırıcılığı ve değerlendirmesi, müzakere pedagojisi alanlarında yaptığı öncü çalışmalar, katkılar nedeniyle 2025 yılı ‘Gelecek Vadeden Bilim İnsanı Ödülü’nün sahibi oldu.

"Emanetini en iyi şekilde temsil etmek için her gün özveriyle çalışıyoruz"

Kadir Has Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Nuri Has yaptığı konuşmada, "Rahmetli Kadir Has, Türkiye’nin en büyük hayırseverlerinden biri olarak büyük şirketler kurdu, yatırımlar yaptı. Alnı açık, onurlu bir şekilde iş yaşamını tamamladı. Kendi deyişiyle onun en büyük eseri, kurduğu bu üniversiteydi. Kadir Has Üniversitesi bizim için her zaman ona duyduğumuz derin saygı ve sevginin bir parçası oldu. Akademisyenlerimiz, öğrencilerimiz, idari personelimiz, yani tüm üniversite ailesi, Kadir Has’ın bu büyük emanetini en iyi şekilde temsil etmek için her gün özveriyle çalışmaktadır. Bu çalışmaların sonunda bilimsel yayın ve araştırma kapasitesini daima arttırmayı başaran üniversitemiz, sadece akademik anlamda değil aynı zamanda endüstriyle olan güçlü bağlarıyla büyümeye devam ediyor" şeklinde konuştu.

"‘Eğitime yapılan yatırım, geleceğe yapılan en büyük yatırımdır’ sözü hayat felsefesiydi"

Kadir Has Vakfı Başkanı Can Has, "Bugün, Kadir Has Üniversitesinin kurucusu büyük hayırsever ve vizyoner iş insanı merhum Kadir Has’ın ayrılışının 18. yılında anmak ve onun adını taşıyan Kadir Has Ödüllerinin 20.’sini sahiplerine takdim etmek üzere bir araya geldik. Kadir Has; çalışkanlığı, dürüstlüğü ve topluma karşı duyduğu sorumluluk bilinciyle tanınan hayırsever bir iş insanıydı. Onun en büyük arzusu; kazandıklarını, ülkesine, insanına ve özellikle genç nesillere kalıcı eserler bırakarak değerlendirmekti. ‘Eğitime yapılan yatırım, geleceğe yapılan en büyük yatırımdır’ sözünü hayat felsefesine dönüştürmüştü. Bugün onun ortaya koyduğu vizyon sayesinde bilim, kültür ve araştırma ile yoğrulan bir eğitim kurumunun kendi ismini taşıyan bu güzide üniversitenin çatısı altında bulunuyoruz" şeklinde konuştu.

Kadir Has Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Sondan Durukanoğlu Feyiz konuşmasında, "Yerel ve küresel barış, sadece savaşların sona ermesiyle değil; aynı zamanda adaletin, eşitliğin ve insan haklarının korunmasıyla mümkün olur. Bu bağlamda üniversitelerin görevi hiç kuşkusuz şartlar ne kadar zor olursa olsun, karşılaşılacak toplumsal sorunlarla aklın ve bilimin ışığında mücadele ederek bu değerleri gelecek nesillere aktarmak, bu değerler temelinde topluma yol gösterici olmaktır" açıklaması yaptı.

"Biz bu görev bilinci ile 2025 yılı Kadir Has Bilim ödüllerinin temasını ‘Çatışma ve Kaos Döneminde Küresel Barış ve Adalet’ olarak belirledik" diyen Prof. Dr. Sondan Durukanoğlu Feyiz sözlerini şöyle sürdürdü:

"Jürimiz bu alanda çok değerli iki bilim insanımızı bu ödüllere layık gördü. Üniversitemizin kurucusu sevgili Kadir Has Beyefendiyi vefatının 18. yılında sevgi, saygı ve özlemle anıyorum. Kadir Has "üstün başarı" ve "gelecek vaad eden" bilim insanı ödülünü alan değerli bilim insanlarını kutluyorum" dedi.