Siirt’in Kurtalan ilçesinde, köy okulundaki öğretmenler kısıtlı imkanlara rağmen öğrencilerin hayalini gerçekleştirdi. Uçurtmaya bağladıkları cep telefonuyla okulu havadan görüntülendi.

Siirt’in Kurtalan ilçesine bağlı Beykent İlk ve Ortaokulu’nda öğrenciler, öğretmenlerinden dron ile çekim yapmalarını istedi. Kısıtlı imkanlara rağmen harekete geçen öğretmenler, el yapımı bir uçurtmaya cep telefonu bağlayarak öğrencilerin köylerini ve okullarını gökyüzünden izlemelerini sağladı. Okul Müdür Yardımcısı Bilal Aydın’ın öncülüğünde başlatılan projeye sınıf öğretmeni Mustafa Seven de destek verdi. Öğrencilerle birlikte çöp poşetlerinden uçurtma hazırlandı. Aydın, kendi cep telefonunu uçurtmaya bağlayarak havadan görüntü alınmasını sağladı. Görüntüler öğrencilere izletildi.