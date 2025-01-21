Denizli’nin Çal ilçesinde faaliyet gösteren kadın kooperatifinde yapılan denetimlerde, üretim ve satış yapılan alanlarda hijyen eksiklikleri ile uygunsuzluklar tespit edildi. İş yeri açma ruhsatı verilmeyen kooperatiften, eksiklerini tamamlaması ve sağlık şartlarını yerine getirmesi istendi.

Denizli’nin Çal ilçesinde faaliyet gösteren Kadın Kooperatifi’nde ortaya çıkan hijyen skandalı, Çal Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekiplerini harekete geçirdi. Ekiplerin denetimde, kooperatifin üretim alanındaki hijyen eksiklikleri ve uygunsuzlukları tespit etmesiyle, kooperatife iş yeri açma ruhsatı verilmedi. Çal Belediye Başkanı Ahmet Hakan, “Halkın sağlığıyla oynanmasına asla izin veremeyiz” diyerek duruma sert tepki gösterdi. Kooperatif Başkanı Adnan Tatar’ın, ruhsat başvurularının haksız yere oyalandığına dair yaptığı açıklamaların gerçekle ilgisinin olmadığını kaydeden Başkan Hakan, kooperatifteki hijyen eksikliklerinin halk sağlığını tehdit ettiğini ve bu durumun belgelerle sabitlendiğini belirtti.

Çal Belediyesi zabıta ekiplerinin raporunda, kooperatifin hijyen kurallarına uymadığı, bazı gıdaların bozulduğu, üretim alanlarının ise uygunsuz olduğunu açıkça belirtildi. Görüntülerde, tuvaletlere yakın konumda üretim yapıldığı ve alanın bakımsız olduğu görüldü. Ürünlerin barkod ve kimliklendirme işlemlerinin kooperatifte yapılmasına rağmen, bazı ürünlerde barkod bulunmaması, bulunanlarda ise sahte etiketlerin tespit edilmesi tedirgin etti. Gıda bidonları yerine sıradan tozlu plastik bidonların kullanıldığı görülmesi, ürün güvenliği ve standartlara uygunluk konusunda endişelere yol açtı.

“Görüntüler korkunç, sağlık önceliğimiz”

Çal Belediye Başkanı Ahmet Hakan, denetim raporlarının ve görüntülerin gerçekleri ortaya koyduğunu vurgulayarak, “Kooperatifte yapılan denetimlerde maalesef halk sağlığını tehdit eden ciddi sorunlar tespit edilmiştir. Bazı gıdaların bozuk ve açıkta bırakıldığını, üretim alanlarının ise pislik içinde olduğu raporlarla belgelenmiştir. Görüntüler gerçekten korkunç ve burada üretim yapılması bu şartlarda mümkün değildir. Halkımızın sağlığı bizim için her şeyden önce gelir” dedi.

"Hijyenik ortam hazırlasınlar, ruhsat hazır"

Başkan Hakan, kooperatifin hijyen eksikliklerini tamamlaması halinde ruhsatlarının hazır olduğunu belirterek; “Üreten kadınlarımızı her zaman destekliyoruz. Ancak hijyen kurallarına uymak temel bir zorunluluktur. Bu sorunlar çözülmeden üretim yapılmasına izin veremeyiz. Kadınlarımızın üretimi, ilçemiz için çok kıymetli ama Çal’ın itibarını da korumamız gerekiyor. Burada üretilen ürünler sadece ilçemizde değil, şehir dışına ve yurt dışına da gidiyor. Bu nedenle hijyen ve kalite bizim için olmazsa olmaz. Çal’ın itibarını korumak için gereken her adımı atacağız” diye konuştu.