Aydın’ın Kuşadası ilçesinde jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen kaçak sigara operasyonunda piyasa değeri yaklaşık 1 milyon 900 bin TL değerinde malzeme ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Aydın İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ve Kuşadası İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından sigara kaçakçılığına yönelik koordineli çalışmalar neticesinde operasyon için düğmeye basıldı. Kuşadası’nda kaçak sigara üretimi ve satışı yapan M.B., Ş.B. ve F.T. isimli şüpheli şahısların ikametinde yapılan aramada piyasa değeri yaklaşık 1 milyon 900 bin TL değerinde, 2.100.000 adet içi tütün doldurulmuş makaron, bin 250 adet boş makaron, 245 kilogram kıyılmış tütün, 1 adet sigara sarma makinesi, 2 adet hava kompresörü ele geçirildi. Gözaltına alınan şahıslar hakkında adli ve idari sürecin sürdüğü öğrenildi.