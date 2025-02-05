Afyonkarahisar’ın 2.’nci sınıfta eğitim gören minikler polislere unutamayacakları bir nostalji yaşattılar.

Sülümenli İlkokulu 2-A sınıfı öğrencilerinin hayatlarındaki ilk kartpostallarını İl Emniyet Müdürlüğünde görev yapan polis ağabeyi ve ablalarına verdiler. Gerçekleştirilen ve nostalji kokan etkinlikle ilgili kurumun sosyal medya hesabından yapılan açıklamada ise "Geleceğin teminatı yavrularımızı ince düşüncelerinden dolayı sürpriz bir şekilde sınıflarında ziyaret ettik. Takdim edilen hediyeler ve çekilen hatıra fotoğrafının ardından öğrencilerimize eğitim-öğretim hayatlarında başarılar dileyerek vedalaştık" ifadelerine yer verildi.