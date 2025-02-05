Antalyalı bir grup fotoğrafçı, ilk olarak kabul edilmedikleri ve son anda girdikleri dünyanın en prestijli fotoğraf yarışmasında dünya 12’incisi olarak Türkiye’den üst sıralarda dereceye giren 3 kulüpten birisi oldu.

Dünyanın en prestijli fotoğraf yarışmalarından birisi olan ve Uluslararası Fotoğraf Sanatı Federasyonu (FIAP) tarafından fotoğraf kulüpleri arasında düzenlenen 19. FIAP Dünya Kupası’nda Antalyalı fotoğrafçılar büyük bir başarıya imza attı. Dünyanın dört bir yanından 298 fotoğraf kulübünün katıldığı yarışmaya Antalyalı fotoğrafçılar Özgür Seçmen, Abdullah Vural, Arif Miletli, Cem Yakal, Ender Bayındır, Hasan Güzel, Gökalp Bilici, Hatice Uysal, Levent Yücetin ve Ramazan Ünver Kaya’dan oluşan grubun müracatları ilk başta kabul edilmedi. Yarışmanın son katılım tarihine birkaç gün kala Attalos Fotoğraf Kulübü’nü kuran fotoğrafçılar, son anda katıldıkları yarışmada 298 kulüp arasından 12. oldu.

Yarışmaya Türkiye’den katılan kulüpler sıralamasında ise 3. olan Antalyalı fotoğrafçılar, uluslararası bir yarışmada Antalya’yı temsil etmenin gururunu yaşadıklarını belirtti. İlk defa katıldıkları uluslararası bir kupada Antalya adına yarışarak kazandıkları başarının gururunu yaşadıkları belirten takım kaptanı Özgür Seçmen, "Bu kupada Antalya’yı temsil ederek böylesine büyük bir başarı kazandığımız için gurur duyuyoruz. Ekip arkadaşlarım uluslararası alanda yüzlerce ödüle sahip ve Antalya’yı her zaman en iyi şekilde temsil eden isimler. Önümüzdeki yıllarda çok daha büyük başarıları elde etmek için daha çok çalışacağız" dedi.