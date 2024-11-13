Eskişehir İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı ekipler, kent genelinde gerçekleştirilen fidan dikme etkinliğine katılım gösterdi.

Milli Ağaçlandırma Günü Etkinlikleri çerçevesinde, 11 Kasım 2024 tarihinde fidan dikimi yapıldı. Kent genelinde gerçekleştirilen etkinliğe Eskişehir İl Jandarma Komutanlığı ve İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince katılım sağlandı. Yetkililer tarafından fidan dikimiyle ilgili yapılan açıklamada, "Eskişehir İl Jandarma Komutanlığı, ağaç sevgisini ve fidan dikimini millet meselesi olarak gören, ülkemizin akciğerleri olan ormanlarımızı korumak için her türlü tedbiri alan bir vazife anlayışında olacaktır" ifadeleri kullanıldı.