İzmir Büyükşehir Belediyesi İZSU Genel Müdürlüğü, Bayraklı Tepekule Mahallesi’nin altyapısını güçlendirecek yağmur suyu ve atık su hattı imalatının yüzde 60’lık kısmını tamamladı.İZMİR (İGFA) - İzmir Büyükşehir Belediyesi, küresel ısınma ve değişen iklim koşullarına bağlı olarak meydana gelen aşırı yağışlar nedeniyle yaşanan taşkınları önlemek için hazırladığı yağmur suyu ve kanal ayrıştırma projelerini tek tek hayata geçiriyor. Bu kapsamda İZSU Genel Müdürlüğü’nün, Bayraklı Tepekule Mahallesi’nde başlattığı toplam 4 kilometrelik yağmur suyu ve atık su hattı projesinde yüzde 60 seviyesine geldi. Aşırı yağışlar nedeniyle yaşanabilecek su baskınlarının önüne geçecek proje yaz aylarında tamamlanacak.

TAŞKIN RİSKİ AZALACAK

Bölgede birleşik sistem çalışan kanal ve yağmur suyu hatlarını ayırdıklarını belirten İZSU Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı’nda görevli İnşaat Mühendisi Merve Karabulut, “Bu sayede taşkın riskleri azalacak, alt yapı sorunları kalıcı çözüme kavuşacak. Ayrıca projenin ikinci etabında yer alan Muhittin Erener, Çay, Refik Şevket İnce mahallelerinde de en kısa zamanda imalatlarımıza başlayacağız. Yağmur suyu yatırımlarımız, yağmur sularının atık su sisteminden ayrı bir hatla taşınmasını sağlayarak İzmir Körfezi’nin temizlenme sürecine de büyük katkı sağlıyor. Yapım süreci boyunca vatandaşlarımıza gösterdikleri sabır, özveri ve dayanışma için teşekkür ederiz” dedi.