Aydın İl Afet ve Acil Durum Müdürü Yalçın Mumcu başkanlığındaki Aydın AFAD heyeti, ’Muhtemel İstanbul Depremine Yönelik Hazırlık Çalışmaları’ kapsamında destek il olarak görevlendirildiği Esenler ilçesinde yerinde incelemelerde bulundu.

Gerçekleştirilen ziyarette, heyet Esenler Kaymakamı Süleyman Özçakıcı ve Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu ile bir araya geldi. Görüşmelerde, muhtemel afet senaryoları kapsamında iki il arasında kurulacak iş birliği ve koordinasyon mekanizmaları ele alındı. Ziyaret kapsamında, afet sonrası yapılması öngörülen çalışmalar, geçici barınma alanlarının planlaması, lojistik destek imkanları ve tahliye planları gibi birçok kritik başlık masaya yatırıldı. Aydın AFAD ekibi, destek il olmanın gerektirdiği görev ve sorumluluklar doğrultusunda yürütülen hazırlıklarını detaylarıyla paylaştı.

AFAD yetkilileri saha ziyaretlerinin afet durumlarında hızlı ve etkili müdahale için büyük önem taşıdığını vurgularken, İstanbul’daki risklere karşı Aydın olarak her zaman hazır olduklarını belirtti.